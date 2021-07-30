Улукбек Марипов поручил срочно расчистить дороги после селя на Иссык-Куле

В Кыргызстане председатель кабинета министров Улукбек Марипов поручил соответствующим государственным органам принять экстренные меры по ликвидации последствий, вызванных сходом селевых потоков в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Министерству транспорта и дорог поручено в кратчайшие сроки расчистить все дороги, затопленные в результате схода селя для беспрепятственного проезда как жителями региона, так и спасательными бригадами.

Министерству чрезвычайных ситуаций указано в случае необходимости привлечь дополнительные силы спасателей, ликвидирующих последствия природных катаклизмов, а также обеспечить затопленные районы специальной техникой для проведения очистительных работ.

Напомним, что в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчы Иссык-Кульской области в результате чрезвычайной ситуации, вызванной обильными проливными дождями сошел сель, в результате которого разрушены жилые дома, на отдельных участках размыто дорожное полотно, повреждены мосты и иные сооружения.