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Улукбек Марипов поручил срочно расчистить дороги после селя на Иссык-Куле

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане председатель кабинета министров Улукбек Марипов поручил соответствующим государственным органам принять экстренные меры по ликвидации последствий, вызванных сходом селевых потоков в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Министерству транспорта и дорог поручено в кратчайшие сроки расчистить все дороги, затопленные в результате схода селя для беспрепятственного проезда как жителями региона, так и спасательными бригадами.

Министерству чрезвычайных ситуаций указано в случае необходимости привлечь дополнительные силы спасателей, ликвидирующих последствия природных катаклизмов, а также обеспечить затопленные районы специальной техникой для проведения очистительных работ.

Напомним, что в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчы Иссык-Кульской области в результате чрезвычайной ситуации, вызванной обильными проливными дождями сошел сель, в результате которого разрушены жилые дома, на отдельных участках размыто дорожное полотно, повреждены мосты и иные сооружения.


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URL: https://www.vb.kg/404192
Теги:
сель, Кыргызстан, Иссык-Куль, Улукбек Марипов, Наводнение, Кабинет министров
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