Стартовала кампания "Вместе остановим торговлю людьми!"

В Кыргызстане под эгидой МВД стартовала 100-дневная информационная кампания "Вместе остановим торговлю людьми". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

30 июля было провозглашено Всемирным Днем борьбы с торговлей людьми Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году для повышения осведомленности о положении жертв, направленной на поощрение и защиту их прав.

Каждый год определяется тематика очередной кампании. В 2021 году акцент делается на нужды жертв, как ключевых участников борьбы с торговлей людьми, а тема обозначена так - "Голоса жертв указывают путь".

Сегодня многие жертвы этого явления в своих попытках получить помощь сталкиваются с невежеством и непониманием. Каждый пострадавший знает, что такое травмирующий опыт после спасения, начиная с идентификации и кончая судебными разбирательствами. Некоторые столкнулись с повторной виктимизацией. Многие были наказаны за преступления, которые заставили их совершить торговцы людьми. А другие подверглись стигматизации и так и не получили поддержки.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики разработало проект Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми (НМП) в Кыргызской Республике. 19 сентября 2019 года он был принят постановлением Правительства Кыргызской Республики №493.

В целях его реализации были разработаны стандартные операционные процедуры по идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми для 15 уполномоченных органов, а также создана Национальная база из 19 НКО, специализирующихся на работе с пострадавшими.

Для эффективного проведения кампании СКМ МВД Кыргызской Республики в партнерстве с МЗСР КР, МОН КР и другими уполномоченными органами и международными организациями, такими как Центр Солидарности, Винрок, Программный офис ОБСЕ г. Бишкек, MOT, MOM, УНП ООН и национальной базой из 19 НКО, разработали план мероприятий и обозначали девиз кампании: "Вместе остановим торговлю людьми!".