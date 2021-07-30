Погода
$ 84.50 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Стартовала кампания "Вместе остановим торговлю людьми!"

73  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане под эгидой МВД стартовала 100-дневная информационная кампания "Вместе остановим торговлю людьми". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

30 июля было провозглашено Всемирным Днем борьбы с торговлей людьми Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году для повышения осведомленности о положении жертв, направленной на поощрение и защиту их прав.

Каждый год определяется тематика очередной кампании. В 2021 году акцент делается на нужды жертв, как ключевых участников борьбы с торговлей людьми, а тема обозначена так - "Голоса жертв указывают путь".

Сегодня многие жертвы этого явления в своих попытках получить помощь сталкиваются с невежеством и непониманием. Каждый пострадавший знает, что такое травмирующий опыт после спасения, начиная с идентификации и кончая судебными разбирательствами. Некоторые столкнулись с повторной виктимизацией. Многие были наказаны за преступления, которые заставили их совершить торговцы людьми. А другие подверглись стигматизации и так и не получили поддержки.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики разработало проект Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми (НМП) в Кыргызской Республике. 19 сентября 2019 года он был принят постановлением Правительства Кыргызской Республики №493.

В целях его реализации были разработаны стандартные операционные процедуры по идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми для 15 уполномоченных органов, а также создана Национальная база из 19 НКО, специализирующихся на работе с пострадавшими.

Для эффективного проведения кампании СКМ МВД Кыргызской Республики в партнерстве с МЗСР КР, МОН КР и другими уполномоченными органами и международными организациями, такими как Центр Солидарности, Винрок, Программный офис ОБСЕ г. Бишкек, MOT, MOM, УНП ООН и национальной базой из 19 НКО, разработали план мероприятий и обозначали девиз кампании: "Вместе остановим торговлю людьми!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404193
Теги:
МВД, торговля людьми, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  