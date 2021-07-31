В Кыргызстане на 31 июля зарегистрировали 919 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 июля зарегистрировали 919 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 515 ,
в г. Ош – 6,
в Чуйской области – 154,
в Ошской области – 29,
в Таласской области – 10,
в Нарынской области – 23,
в Иссык-Кульской области – 50,
в Джалал-Абадской области – 73,
в Баткенской области – 59.
За весь период зарегистрировали – 162 892 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1580человек.
За весь период выздоровели – 144 564 человека.