В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.Об этом пишут "РИА новости".

"Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или, как вы сказали, затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "мозговым туманом", а также усталость. Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный", - сказала Диас в онлайн-программе организации "Наука за 5 минут".

Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.

"Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - пояснила представитель ВОЗ.