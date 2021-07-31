Военные стран ШОС определили приоритеты в сотрудничестве

Совместными усилиями в регионе ШОС удастся сохранить мир и стабильность. Стремление к этому подтвердили глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана Узбекистана, а также Беларуси - на своем совещании, завершившемся в Душанбе.

"Наше совещание традиционно сфокусировано на вопросах обеспечения безопасности и проходит в год 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. За прошедший период ШОС стала влиятельным межгосударственным объединением, играющим всё более значимую роль в международных делах. Этому во многом способствовало взаимодействие между оборонными ведомствами государств – членов Организации и достигнутый уровень взаимопонимания и доверия", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, оценки государствами-партнерами международной обстановки и подходы к решению вопросов региональной стабильности и безопасности во многом совпадают. "В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС", - отметил Сергей Шойгу. И в этих целях предложил коллегам сосредоточиться на реализации ряда ключевых задач.

"Первое - развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты по линии генеральных штабов", - считает глава оборонного ведомства РФ. Напомнив, что пять лет назад была создана экспертная рабочая группа при Совете министров обороны ШОС, он предложил "продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием, проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов", а также – "расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение".

Вторая задача, по словам министра обороны России, - совершенствование подготовки войск и практики проведения совместных учений "Мирная миссия" (в сентябре текущего года оно пройдет на территории России), в ходе которых - отрабатывать способы противодействия новым тактическим приёмам, используемых международными террористами. И в частности - вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

"Третье - повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями. Для этого проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности".

По словам Сергея Шойгу, важно расширять формат участия в учениях ШОС за счёт привлечения воинских контингентов и наблюдателей дружественных стран и региональных организаций - ОДКБ и СНГ. И при необходимости - подготовить для этого соответствующую правовую базу.

В ходе совещания достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности и поддержание стабильности на пространстве ШОС, а также о проведении очередного заседания в 2022 году в Узбекистане. Министры обороны подписали протокол, приняли совместное коммюнике и утвердили очередной план сотрудничества на двухлетний период, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.