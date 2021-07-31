На Иссык-Куле эвакуировали жителей, проживающих у реки Каракол

В Кыргызстане в связи с подъемом уровня воды в реке Каракол и угрозой затопления близлежащих домов владельцы 27 домов были эвакуированы. Кроме того, сады и деревья растущие вдоль реки были выкорчеваны, один мост в аварийном состоянии. Об этом сообщает, сегодня, 31 июля, пресс-центр МЧС.

Вовлеченные силы: 20 спасателей и 4 сотрудника караколского Управления чрезвычайных ситуаций, 40 сотрудников милиции, 2 спринтера транспортной службы. Ведутся работы с 24 спасателями и городскими властями по выявлению опасных участков реки Каракол.

"Парк, расположенный в городе Каракол, затоплен. Утром стало очевидно, что уровень воды в реке Каракол снизился", - сообщает МЧС.