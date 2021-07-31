Для спасения дубов в Бишкеке проводят исследования

В Бишкеке агрономы Бишкекзеленхоза совместно с ведущими энтомологами Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Эсенали уулу Тайыром и энтомологом Национальной академии наук Иваном Хегай на протяжении долгого времени проводят научные исследования по выработке алгоритмов, которые могут спасти дубы от минирующего пилильщика. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Одним из экспериментов, которые ставили ученые – выявление наиболее эффективного препарата для борьбы с вредителями.

Для исследования в городском питомнике высадили экспериментальный участок из молодых саженцев дубов и разделили его на 8 рядов.

Семь рядов предназначались для опрыскивания выбранными препаратами, которые разрешены в нашей стране . Последний ряд- контрольный , ничем не обрабатывался, для сравнения. Испытания длились один месяц и показали разброс в эффективности препаратов от 70 до 90 %.