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Караколе затопило зоопарк. Животным нужна помощь

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- Н Крайнова
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В Караколе затопило зоопарк. Это произошло из-за выхода из берегов реки Каракол.

"Ко всем бедам нам этого только и не хватало. Затопило наш зоопарк! Ломаются ограждения, подмыло единственный домик где обедают сотрудники, смывает дорожки, повредились кабеля и нет света. Как можем переводим животных на более сухие участки", - сообщается на официальной страничке общественного фонда "Бугу-Эне" в Фейсбуке.

Как отмечают сотрудники зоопарка, после наводнения потребуется ремонт. В этой связи общественный фонд просит помощи у всех неравнодушных людей.

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1180000087152888-EUR

BIC/БИК-118005

( Руководитель Фонда Салтанат Сеитова)

Для справки

Зоопарк "Бугу-Эне" в городе Каракол Иссык-Кульской области является единственным зоопарком в Республике Кыргызстан. Зоопарк был основан в 1987 году общей площадью 8,7 га, но под экспозицией только 3 га. Географически, расположен в восточной части Кыргызстана у подножья гор Тянь-Шаня.

С развалом СССР строительство было остановлено, и дальше, как и по всей стране наступил экономический кризис, разруха и зоопарк был оставлен на произвол судьбы.

С 2003 года зоопарк был передан на 49 лет Общественному Объединению "НАБУ".

С 2013 года зоопарк г. Каракол был передан на баланс Общественного Фонда "Бугу-Эне" на оставшийся срок.

Общественный Фонд "Бугу-Эне" создан в июне 2013 года.


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URL: https://www.vb.kg/404220
Теги:
Кыргызстан, Каракольский зоопарк, Наводнение
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