Мэрия проводит беседы с населением о необходимости вакцинации

В Бишкеке на территории Свердловского района проводятся встречи с населением по вопросу вакцинации. Такие беседы организуются сотрудниками районных акимиатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Районные врачи провели беседы для жителей кварталов № 1, 2, 3, 4, 53, 78 – МТУ №20, а также № 27 и 28 МТУ №18. Также были посещены швейные цеха, где с работниками проведены разъяснительные беседы о необходимости вакцинации.

"Столичный муниципалитет готов оказать помощь предпринимателям, предприятиям в организации первичной вакцинации для сотрудников. Для этого необходимо подать списки желающих в районную администрацию, или обратиться по тел.53-15-83", - сообщают в Свердловской администрации.