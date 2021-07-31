Посол Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции

В Турции 29 июля состоялась встреча Посла Кубанычбека Омуралиева с Вице-президентом Турецкой Республики Фуат Октаем. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, обратили внимание на предстоящее проведение 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится под председательством Вице-президента ТР Фуат Октая и председателя кабинета министров КР Улукбека Марипова 6 августа т.г. в Бишкеке.

При этом стороны отметили важность эффективного проведения в рамках заседания кыргызско-турецкого бизнес-форума, уделив внимание плодотворным В2В встречам предпринимателей двух стран.