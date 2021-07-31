Школы и сады Бишкека готовят к отопительному сезону

В Бишкеке образовательные учреждения готовят к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрия Бишкека со ссылкой на Управление капитального строительства.

В данное время в дошкольной образовательной организации №35 и в средних школах №11 и №51 ведутся ремонтные работы внутренней системы отопления.

В дошкольной образовательной организации №181 также проводится капитальный ремонт системы отопления вместе с теплотрассой.

Полностью отремонтирована теплотрасса также в средней школе № 3, в средней образовательной школе интернате № 71, и в дошкольных образовательных организациях № 28 и №100.

В специальной вспомогательной школе №34 отремонтирована теплотрасса и канализационная сеть.

Также в средней школе №26 отремонтирована наружная теплотрасса.