В каких школах и детских садах сейчас идет ремонт

В Бишкеке ведутся работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Управление капитального строительства ведет ремонтные работы на 30 объектах образования, 15 объектов сданы в эксплуатацию.
Согласно утвержденному титульному списку строек на 2021 год запланирован ремонт 55 образовательных учреждений.
В средних школах №11 и №51 ремонтируют санузлы с заменой инженерных сетей и отделочными работами.
Полностью перепрофилирована дошкольная образовательная организация №3 "Ласточка" и уже приступила к работе.
В дошкольной образовательной организации № 100 отремонтировали пищеблок.
Отремонтирована мягкая рубериодная кровля в школах №50 и №68 и детском саду №135.
Заменены наружные электрические кабели средней школы №58, произведены электромонтажные работы и монтаж системы электрообогрева средней школы №84
В детском саду № 185 заменены оконные блоки, а в ДОО №134 уложили брусчатку.