В каких школах и детских садах сейчас идет ремонт

В Бишкеке ведутся работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Управление капитального строительства ведет ремонтные работы на 30 объектах образования, 15 объектов сданы в эксплуатацию.

Согласно утвержденному титульному списку строек на 2021 год запланирован ремонт 55 образовательных учреждений.

В средних школах №11 и №51 ремонтируют санузлы с заменой инженерных сетей и отделочными работами.

Полностью перепрофилирована дошкольная образовательная организация №3 "Ласточка" и уже приступила к работе.

В дошкольной образовательной организации № 100 отремонтировали пищеблок.

Отремонтирована мягкая рубериодная кровля в школах №50 и №68 и детском саду №135.

Заменены наружные электрические кабели средней школы №58, произведены электромонтажные работы и монтаж системы электрообогрева средней школы №84

В детском саду № 185 заменены оконные блоки, а в ДОО №134 уложили брусчатку.