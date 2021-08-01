В Кыргызстане на 1 августа зарегистрировали 954 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 августа зарегистрировали 954 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 585,
в г. Ош – 8,
в Чуйской области – 87,
в Ошской области – 33,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 43,
в Иссык-Кульской области – 58,
в Джалал-Абадской области – 73,
в Баткенской области – 58.
За весь период зарегистрировали – 163 846 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1 497 человек.
За весь период выздоровели – 146 061 человека.