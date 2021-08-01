Тема мигрантов в ряде регионов России выходит на первые позиции

Миграционный вопрос в ряде российских регионов входит в первую тройку проблем, волнующих местных жителей. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии СПЧ (Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Тема мигрантов за последние годы вошла в тройку тем, которые где-то в большей, где-то в меньшей степени беспокоят население. Но в Москве, Московской области, больших городах эта тема входит в тройку основных, причем проблемных", - заявил Кабанов в ходе пресс-конференции по миграционной проблематике.

По его словам, количество мигрантов в стране, несмотря на пандемию, растет. Миграция зачастую бесконтрольная, приезжие пользуются так называемыми "резиновыми квартирами", запрещенными законодательством (по таким адресам регистрируются, но не проживают -VB.KG).

"Поэтому первый вопрос – несоблюдение законодательства. Происходит и криминализация среды, и это не может не тревожить граждан", - говорит Кирилл Кабанов.

Он полагает, что определенные риски содержат и поправки в федеральный закона "Об условиях въезда, выезда, пребывания, проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", предложенные недавно Министерством внутренних дел страны. По мнению Кабанова, данный законопроект отчасти противоречит Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

"Концепция очень сбалансированная, но поправки могут внести дисбаланс, - говорит глава Национального антикоррупционного комитета. - По мнению наших экспертов, наше законодательство должно идти вперед, учитывать и негативный опыт других стран, имеющиеся риски, а самое главное соблюдать баланс защиты прав и интересов и мигрантов, и россиян. Но права мигрантов можно защищать только в том случае, если они находятся в России с соблюдением всех требований закона. А если 2.5 миллиона их находятся здесь нелегально, то они могут давать и уже дают закрытые сообщества для развития тенденций, связанных с терроризмом".

Критическое отношение Кирилла Кабанова вызывают и поправки, способствующие, по его мнению, массовому завозу в страну неквалифицированных мигрантов и их семей: "Мы провели анализ инициатив и считаем, что ряд их пролоббирован крупными работодателями, это те, кто сейчас настаивает на увеличении мигрантского потока. Считаю, что это закладывает очень большие риски. Во-первых, упрощается процедура, мигрантам уже не нужно знание русского языка, истории России, их освобождают от этого. А дальше ставка, в отличие от требований, заявленных в Концепции, делается на низко подготовленную трудовую массу, убираются даже данные об образовании, профессиональной подготовке".

Кирилл Кабанов также опасается, что предлагаемое законопроектом введение таких понятий как "долгосрочное проживание", "члены семьи", "близкие родственники" может обернуться резким увеличением миграционного потока, сделать его неуправляемым: "Можем представить, если речь идет выходцах из Центральной Азии, какой поток пойдет. А дальше - цепная реакция: нагрузка на образование, медицину, пенсионные фонда и, самое главное, на наши регистрирующие службы. Прогнозируем, что сейчас получение российского гражданства приезжими из Центральной Азии будет связано и с историей в Афганистане. Готовы мы к этому? Думаю, что пока нет".