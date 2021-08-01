Российские военные в Кыргызстане провели антитеррористическую тренировку

На Объединенной российской военной базе "Кант," дислоцированной в Кыргызстане, проведена тренировка подразделения противодействия терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, которому структурно подчинена данная база.

По замыслу тренировки, условные террористы произвели нападение с целью захвата вооружения и военной техники. По тревоге в указанный район выдвинулось подразделение противодействия терроризму. Выявив незаконное вооруженное формирование, военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению условного противника с использованием стрелкового оружия и бронетранспортера БТР-82А.

Для создания условий, максимально приближенным к реальным, были использованы холостые патроны, взрывпакеты и дымовые шашки.

В эти же дни сотрудники военной автомобильной (ВАИ) совместно с военнослужащими военной комендатуры ОРВБ провели акцию "Массовый контроль"

В ходе нее была организована проверка документов на право управления транспортными средствами, проводились разъяснительные беседы с военнослужащими-владельцами личного транспорта об особой ответственности водителей за соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделялось соблюдению скоростного режима на дорогах общего пользования, расположенных вне населенных пунктов.

Кроме того, сотрудники ВАИ принимали участие в массовых инструктажах владельцев личного транспорта военнослужащих объединенной российской военной базы.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.