В РФ могут упростит въезд мигрантов для проведения международных событий

Российские власти намерены упростить въезд для мигрантов, задействованных в подготовке и проведении международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов. Об этом, по информации российских СМИ, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По его словам, соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Соответствующий законопроект, отмечает Груздев, предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие Россия, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий. Речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.

Как говорится в пояснительной записке, опубликованной ранее на портале проектов нормативных актов, в России постоянно проводятся крупные международные мероприятия, в том числе культурные и спортивные (чемпионат мира по футболу 2018 года, ежегодный этап "Форумулы-1", чемпионаты по профессиональному мастерству "Ворлдскиллз" и другие), организация которых на высоком уровне требует привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Однако для урегулирования их трудовой деятельности, а также порядка въезда и пребывания в стране, приходилось принимать отдельные законы в каждом подобном случае.

Необходимость в этом отпадет при условии систематизации соответствующих правил. Предполагается, что в рамках упрощения въезда в страну организаторам и мигрантам, участвующим в таких проектах, не потребуется оформление разрешительных документов, иностранцы не будут учитываться в квотах. Предусматривается, что правительство России будет утверждать перечни спортивных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, а также периоды их подготовки и списки объектов.

Напомним, что в России инициируется упрощение въезда мигрантов и для ряда других нужд. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о намерении правительства содействовать привлечению таким образом иностранных рабочих в строительную сферу. С аналогичным предложением обратился в кабинет министров и Минсельхоз, подчеркнувший значение привлечения мигрантов для "максимально качественного проведения сезонных работ" в текущем году.