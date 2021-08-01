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Эксперт предсказал более легкое течение COVID-19 в будущем

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- Н Крайнова
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Коронавирус через несколько лет может стать похожим на обычный насморк, и, даже имея антитела, люди будут заболевать им в легкой форме. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

"То есть через пять или десять лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк", - заявил он "РИА Новости". Сообщают Известия. https://iz.ru/1201033/2021-08-01/ekspert-predskazal-bolee-legkoe-techenie-covid-19-v-budushchem

По словам Питте, существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но у людей еще в детстве вырабатывается к ним иммунитет. Он отметил, что "есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути".

Кроме того, эксперт заметил, что если бы в мире не было вакцин, то для выработки коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции понадобилось бы от шести до десяти волн заражений.

Он также отметил важность массовой вакцинации к 2022 году, поскольку тогда, по его словам, мир быстрее вернется к привычной жизни.

Вместе с тем Питте подчеркнул, что вакцины должны защищать и от эффекта "длинного ковида", встречающегося у переболевших пациентов. В связи с этим он не исключил, что понадобится прививать и детей.

Ранее, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране. По ее словам, летом люди более разобщены, поскольку находятся в отпусках, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас важно привиться.


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URL: https://www.vb.kg/404260
Теги:
COVID-19
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