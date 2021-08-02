Всех денег не заработаешь. Гороскоп с 2 по 8 августа

Овен. Осмотрительность спасет от финансовых растрат и легкомысленных любовных интрижек. Возникающие под влиянием эмоций желания дорого обойдутся вашей казне и больно ударят по уже сложившимся отношениям. Приключения, от которых вы ожидали позитивные впечатления, не только разочаруют, но и оставят после себя массу нерешенных вопросов. Минуя рифы соблазнов, вы сохраните психологическое здоровье, доходы и работу. Полученные деньги приберегите до лучших времен.

Телец. Решения руководства и домочадцев выведут из себя, но, вступая сейчас в споры и тяжбы, вы еще больше все усложните. Переведите дух, освободитесь от назойливых мыслей, толкающих вас на повторение уже пройденного пути. Смена обстановки пойдет на пользу. Общение с друзьями, вечеринки и свидания наполнят вас позитивными эмоциями. Даже непрошеные и нежданные гости окажутся отличными собеседниками, в обществе которых вы сумеете отдохнуть и восстановить подорванную за время тяжб самооценку.

Близнецы. Постоянно отвлекаясь на переписку в соцсетях, телефонные разговоры и новости, вы погружаетесь в водоворот ненужной информации, вызывающей раздражение и тревогу. Следите за дорогой и меньше суетитесь. От многих поездок, в том числе и деловых, можно отказаться без особого ущерба. Вырвавшись из суеты и потока ненужной информации, вы хорошо отдохнете, насладившись летними вечерами и общением с любимым человеком.

Рак. Поверив обещаниям знакомых и сослуживцев, вы рискуете в очередной раз столкнуться с необязательностью, итогом которой станут финансовые растраты. Воздержитесь от совместного шопинга и финансовых проектов. Незапланированные поездки встряхнут вас и наполнят жизнь позитивом. Возможно обретение друзей, а возможно, и амурных отношений. Пока начинается последний летний месяц, вы успеете окунуться в романтичные приключения.

Лев. Финансовые поступления станут приятной неожиданностью. Благодаря общению с влиятельными людьми у вас появится возможность увеличить доходы и решить многие вопросы, но важно не вступать в споры. Проскользнувшая в общении критика может задеть ваше самолюбие. Зацепившись за слова, которые, возможно, и не были напрямую адресованы вам или были сказаны в порыве эмоций, вы усложните отношения и сведете на нет достижения последнего времени.

Дева. Работая на пределе возможностей, вы ставите под удар свое здоровье. Переутомление начнет сказываться на качестве вашей работы. Возникающие ошибки потребуют время для исправления, что создаст замкнутый круг. Позвольте себе насладиться летом. Ответив на поступившее приглашение, вы неожиданно отправитесь в непродолжительное путешествие, которое создаст больше впечатлений, чем вы получили за прошедшие два месяца лета.

Весы. Настойчивость знакомых и коллег должна насторожить. Оказывая на вас психологическое давление, они будут подталкивать к инвестиционным вложениям, покупкам и развлечениям, что изрядно опустошит вашу казну. Освободившись от их влияния, вы насладитесь неспешным течением знойного лета в семейном кругу. А если вы еще в поисках личного счастья, будьте внимательны к знакам судьбы.

Скорпион. Настроение руководства и различных чиновников вряд ли будет благоприятствовать решению проблемных вопросов, а потому с важными вопросами и документами лучше обратиться через неделю. Воспользуйтесь приглашениями друзей или родственников и устройте себе незапланированные летние вечеринки или выезды на природу. Отдохнув от духоты и будничной суеты, вы оживите личную жизнь и со свежими силами найдете решение проблемных вопросов.

Стрелец. Стечение обстоятельств, подсказки друзей и моральная поддержка близких людей обеспечат карьерный рост или получение важных документов. Сейчас не время прохлаждаться и уезжать на отдых, когда вы в шаге от важных встреч и успеха. Поездки могут пройти некомфортно, что отразится не только на настроении, но и наздоровье. Воздержитесь от экстремальных развлечений. Падения могут завершиться травмой и испорченным отдыхом.

Козерог. Всех денег не заработаешь. Устроив развлекательный вояж, вы окунетесь в море романтичных приключений, что сблизит со второй половинкой либо поможет найти спутника жизни. Сделав ставку на финансы, вы можете растратить много энергии и силы для пополнения казны, но ускользающую птицу удачи так и не поймать. Покупки также окажутся чересчур поспешными и расточительными, что разочарует не только вас, но и домочадцев.

Водолей. Неожиданно возникающие споры опасны тем, что быстро могут перерасти в конфликт, вновь ухудшив отношения как с домочадцами, так и с деловыми партнерами. Пока они не готовы идти на уступки, даже если их позиция ошибочна. Пройдитесь по магазинам, займитесь домом. Поменяв кое–что в интерьере, а также совершив генеральную уборку или косметический ремонт, вы измените окружающее вас пространство, и эта перезагрузка пойдет на пользу отношениям.

Рыбы. Перескакивая от одних дел к другим, вы создаете хаос. Незавершенность в делах начнет раздражать, что отразится на общении как с коллегами, так и с друзьями. Возможно и недомогание из–за постоянного напряжения. Воспользуйтесь предложениями и советами близких людей. Они помогут вам выбраться из лавины дел, устроив загородную поездку. Летние прогулки настроят на романтичную волну, и состоявшийся разговор поможет объясниться в чувствах.

Астролог Андрей Рязанцев