Асылбек Жээнбеков: Мы чисты перед Богом по делу "Кумтора"

Как личность, и как депутат, и как спикер я никогда не подписывал ни одного незаконного решения, ни одного незаконного решения не принималось. Асылбек Жээнбеков выступил на судебном заседании.

Он отметил, что в прошлый раз он и его защита отвечали прокурору по претензиям, что постановление было принято слишком мягко.

- Видел ли он сам эти проекты постановлений, прочитал ли для сравнения? Сказал, что нет. За два месяца стоило ознакомиться с теми проектами постановлений, стенограммами парламентских заседаний, и прийти к решению. Ознакомившийся человек никогда не сможет сказать, что принятое нами постановление мягкое, - подчеркнул Асылбек Жээнбеков.

По его словам, он гордится тем парламентским постановлением по "Кумтору".

- До этого парламент ни разу не принимал подобного постановления. В нем открыто написано - предыдущие договора по "Кумтору" не отвечают интересам Кыргызстана. Написано, что это является предательством в отношении Кыргызстана. Так было указано впервые в нашей истории. Во-вторых, мы говорим о денонсации. Отмечаем, что необходимо денонсировать и принимать другие договора, решения, заслушиваем правительство 5 раз. В первый раз даём оценку "неудовлетворительно" правительству по "Кумтору". Вы знаете, что когда ставится оценка "неуд", согласно закону правительство уходит в отставку. Грамотный человек все поймёт, как только прочитает стенограмму заседаний парламента. Согласно природе парламента, в результате споров и прений было принято законное решение, защищающие интересы кыргызского государства, - пояснил Жээнбеков.

При этом он заявил, что за два месяца его допросили всего лишь два раза.

- Я понимаю Батырбекова и Узакбаева. Не каждый может выдержать нахождения в этом месте. Человек через два дня в ИВС старается отсюда побыстрее выбраться. Попав в ИВС и не выдержав изнуряющей жары, они могли сказать все что угодно. Я их не виню. Их показания не критичны, ещё доказать надо сказанное. Мы чисты перед народом, перед Богом по делу "Кумтора" и другим рассматриваемым делам. Бог все видит и всех рассудит, - сказал Асылбек Жээнбеков.

По его мнению, чтобы понять рассматриваемое дело, надо понимать природу Жогорку Кенеша, природу парламента пятого созыва.

- Согласно Конституции 2010 года, в парламенте пятого созыва была сильна поляризация мнений. Такого парламента не было ни до, ни после. Потому что были представлены политические силы в результате прихода различных партий, их фракций. У каждой партии были свои интересы. Например, Узакбаев пришёл с "Ар-Намыса". Не я его назначал председателем комитета, он стал председателем комитета квоте своей партии. Кому он подчиняется? Мне или партии? Батырбеков пришёл из "Республики", по их квоте стал председателем комитета. Вопросы, до внесения на рассмотрения в Жогорку Кенеш, сначала рассматриваются во фракциях. В Жогорку Кенеш вопрос поступает после решения фракции, фракция вносит свое решение, отметив, поддерживает или тот или иной вопрос. До заседания Жогорку Кенеша члены фракции открыто выражают своё мнение и вносят на заседание парламента. Уважаемый суд, во время рассмотрения этого вопроса надо понимать природу парламента. Повторю ещё раз, кто хорошенько перечитает стенограммы этих заседаний, поймёт, что решения принимались не односторонне, а после бурных открытых обсуждений, законно, путем голосования,- рассказал Жээнбеков.

Он сообщил суду, что подробности заседания парламента 9-летней давности смог вспомнить несколько раз перечитав стенограммы этих заседаний.

- Батырбеков спрашивает у вас, как там было, видимо еще не читал стенограммы. Задается вопрос – почему вопрос прошёл три комитета? Все есть в стенограмме. Чтобы получить ответы на вопросы - почему, кроме решения комиссии появились решения комитетов и фракций, постановления, надо понимать природу парламента. Поэтому, я чист по рассматриваемому вопросу. Буду бороться за справедливость, правду и свою честь. Мы может и не ангелы в повседневной жизни, но именно по рассматриваемому делу "Кумтора" чисты, - добавил Жээнбеков.

По мнению экс-торага, которое он озвучил суду, дело против него - это политика, очистка политического поля.

- Но все по воле Аллаха. Я чист по этому вопросу. И поддерживаю своих адвокатов в их заявлении, что при задержании нас были нарушены законы и Конституция. Но и сейчас не поздно их исправить, у вас есть шанс на это, уважаемый суд. Суд является последней инстанцией. Если не будет судебной справедливости, то где нам ещё искать ее? Мы должны оставить нашим детям, следующему поколению страну, где торжествует законность и право. Что будет с будущим страны, где попираются права человека? Поддержите государственность и покажите верховенство права, уважаемый суд! – закончил свою речь на судебном процессе Асылбек Жээнбеков.