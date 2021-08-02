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Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдохнули на Иссык-Куле

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отдохнули совместно на озере Иссык-Куль.

Вчера вечером, 1 августа, фотографии и видео с главой государства и председателем ГКНБ опубликовала на своей странице в социальных сетях помощница президента на общественных началах Адинай Марипова.

Она сообщила, что Садыр Жапаров провел выходной на Иссык-Куле.

"Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 августа, отдохнул вместе с народом", - написала она.

Сначала в сети появились фотографии Жапарова и Ташиева на гидроциклах. А позже небольшое видео на котором видео с президентом на одном из пляжей в окружении людей, которые просят о совместном фото.

Это не первый случай совместного досуга Жапарова и Ташиева. Неделею назад были опубликованы их совместные снимки с отдыха на берегу реки. На снимках политики сидят на берегу реки в спортивных костюмах.


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URL: https://www.vb.kg/404272
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых
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