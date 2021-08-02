Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдохнули на Иссык-Куле

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отдохнули совместно на озере Иссык-Куль.

Вчера вечером, 1 августа, фотографии и видео с главой государства и председателем ГКНБ опубликовала на своей странице в социальных сетях помощница президента на общественных началах Адинай Марипова.

Она сообщила, что Садыр Жапаров провел выходной на Иссык-Куле.

"Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 августа, отдохнул вместе с народом", - написала она.

Сначала в сети появились фотографии Жапарова и Ташиева на гидроциклах. А позже небольшое видео на котором видео с президентом на одном из пляжей в окружении людей, которые просят о совместном фото.

Это не первый случай совместного досуга Жапарова и Ташиева. Неделею назад были опубликованы их совместные снимки с отдыха на берегу реки. На снимках политики сидят на берегу реки в спортивных костюмах.