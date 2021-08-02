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Заслуженный артист России Михаил Черняк провел мастер-класс в Бишкеке

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- Анастасия Карелина
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Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк дал мастер-класс в кыргызской столице. Встреча с актером театра, кино, режиссером, мастером дубляжа и радиоведущим состоялась в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева.

Организовано данное мероприятие было руководством БХУ и "Gala Театром". Принять участие в этой встрече, послушать российского гостя, и задать ему свои вопросы смогли педагоги столичного хореографического училища, преподающие предмет "актерское мастерство", актеры драматических театров Бишкека, телеведущие.

Мастер класс Михаила Черняка, с 1991 года и по сей день работающего в Санкт-Петербургском государственном Молодежном театре на Фонтанке, носил название "Сценичность". Михаил Геннадьевич поделился с собравшимися своим богатым актерским, режиссерским и педагогическим опытом, рассказал о конкретных приемах, помогающих в работе над ролью во время репетиций и при подготовке концертных номеров. Несмотря на то, что балет, драматический театр и телевидение совершенно разные виды искусств, советы гостя, данные очень доступно, наверняка, пригодятся всем, кто пришел в этот день в БХУ.


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URL: https://www.vb.kg/404273
Теги:
балет, Россия, театр, кыргызско-российское сотрудничество
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