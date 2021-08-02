В Кыргызстане на 2 августа - 897 новых случаев COVID, умерло 9 человек

В Кыргызстане на 2 августа зарегистрировали 897 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 619,
в г. Ош – 9,
в Чуйской области – 66,
в Ошской области – 6,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 14,
в Иссык-Кульской области – 54,
в Джалал-Абадской области – 66,
в Баткенской области – 55.
За весь период зарегистрировали – 164 743 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1 316 человек.
За весь период выздоровели – 147 377 человека.
Скончались 9 человек. Всего за весь период скончались – 2 344 человека.