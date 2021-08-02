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Назначен и.о. мэра города Оша. Им стал бывший глава ГРС Алмаз Мамбетов

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- Александра Василькова
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Алмаз Мамбетов назначен исполняющим обязанности мэра Оша. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Отмечается, что новый и.о. мэра южной столицы будет работать до избрания нового градоначальника Оша.

СПРАВКА: Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года в городе Фрунзе ( Бишкек

В 1999 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности дипломатия и международные отношения. Затем учился в школе государственной политики и управления при Академии управления при президенте КР.

  1. 2000-2002 годах гг. работал секретарь-референт в Министерстве иностранных дел;
  2. 2002-2003 гг. - главный специалист отдела коммуникаций и маркетинга Государственного комитета по туризму и спорту;
  3. 2004-2007 гг.-секретарь Службы государственного протокола Министерства иностранных дел;
  4. 2008-2010 гг.-управление делами государственного предприятия" Кыргыз темир жолу", сначала специалист, затем главный специалист;
  5. 2011 г. - и. о. руководителя отдела международного сотрудничества мэрии Бишкека;
  6. 2011-2014 гг. - PR-специалист в филиале компании "Транс-Кыргызгаз Паплайн";
  7. 2014 -2019 гг. - мэр города Балыкчы;
  8. 2019-2020 гг. - председатель Государственной регистрационной службы;
  9. С 2020 года управляющий делами президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/404281
Теги:
кадры, Ош, Кыргызстан
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