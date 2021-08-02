Назначен и.о. мэра города Оша. Им стал бывший глава ГРС Алмаз Мамбетов

Алмаз Мамбетов назначен исполняющим обязанности мэра Оша. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Отмечается, что новый и.о. мэра южной столицы будет работать до избрания нового градоначальника Оша.

СПРАВКА: Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года в городе Фрунзе ( Бишкек

В 1999 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности дипломатия и международные отношения. Затем учился в школе государственной политики и управления при Академии управления при президенте КР.