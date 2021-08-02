Назначен и.о. мэра города Оша. Им стал бывший глава ГРС Алмаз Мамбетов

Алмаз Мамбетов назначен исполняющим обязанности мэра Оша. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.
Отмечается, что новый и.о. мэра южной столицы будет работать до избрания нового градоначальника Оша.
СПРАВКА: Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года в городе Фрунзе ( Бишкек
В 1999 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности дипломатия и международные отношения. Затем учился в школе государственной политики и управления при Академии управления при президенте КР.
- 2000-2002 годах гг. работал секретарь-референт в Министерстве иностранных дел;
- 2002-2003 гг. - главный специалист отдела коммуникаций и маркетинга Государственного комитета по туризму и спорту;
- 2004-2007 гг.-секретарь Службы государственного протокола Министерства иностранных дел;
- 2008-2010 гг.-управление делами государственного предприятия" Кыргыз темир жолу", сначала специалист, затем главный специалист;
- 2011 г. - и. о. руководителя отдела международного сотрудничества мэрии Бишкека;
- 2011-2014 гг. - PR-специалист в филиале компании "Транс-Кыргызгаз Паплайн";
- 2014 -2019 гг. - мэр города Балыкчы;
- 2019-2020 гг. - председатель Государственной регистрационной службы;
- С 2020 года управляющий делами президента КР.