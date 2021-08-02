Садыр Жапаров пожелал народу Турции мужества и стойкости

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными пожарами, повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожаров в нескольких провинциях Турции. В эти трудные времена желаю народу Турции мужества и стойкости в преодолении последствий данного стихийного бедствия.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании главы Кыргызской Республики.