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Садыр Жапаров пожелал народу Турции мужества и стойкости

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- Анастасия Карелина
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Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными пожарами, повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожаров в нескольких провинциях Турции. В эти трудные времена желаю народу Турции мужества и стойкости в преодолении последствий данного стихийного бедствия.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании главы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/404282
Теги:
президент, стихийные бедствия, Турция, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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