В Бишкеке из-за неосторожного курения сигарет сгорело СТО

В Бишкек на улице Достоевского загорелась станция технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает МЧС.

Сгорела внутренняя обделка автомастерской, 3 станка, фары и стекла автомашин марки "BMW" и "JEEP", а также на открытой территории сухотравье площадью 150 квадратных метров.

Для тушения пожара привлечены два пожарных расчета, в 16:47 очаг локализован, в 17:29 полностью ликвидирован.

"Причина возникновения пожара была в неосторожном курении сигарет", - говорится в сообщении пресс-центра МЧС.