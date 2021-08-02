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В Бишкеке из-за неосторожного курения сигарет сгорело СТО

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- Н Крайнова
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В Бишкек на улице Достоевского загорелась станция технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает МЧС.

Сгорела внутренняя обделка автомастерской, 3 станка, фары и стекла автомашин марки "BMW" и "JEEP", а также на открытой территории сухотравье площадью 150 квадратных метров.

Для тушения пожара привлечены два пожарных расчета, в 16:47 очаг локализован, в 17:29 полностью ликвидирован.

"Причина возникновения пожара была в неосторожном курении сигарет", - говорится в сообщении пресс-центра МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/404283
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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