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1 миллион 853 тысячи сомов - за нарушения правил благоустройства в Бишкеке

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- Анастасия Карелина
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С начала 2021 года жителям столицы были выписаны штрафы на сумму в 1 миллион 853 тысячи сомов. Все эти граждане игнорировали существующие нормы и правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Санитарно-экологической инспекцией муниципалитета ежедневно проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Так, накануне в инспекцию поступил сигнал о сжигании запрещенных предметов по адресу: улица Западная №35. Факт нарушения подтвердился, и гражданину Плугатыреву А. был выписан штраф на 7 тысяч 500 сомов за несоблюдение статьи 71 части 2 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях".

А горожанку Калыбай к. Ч. ждет ответственность за несоблюдение чистоты на территории, прилегающей к чайхане "Кыргызбайдын самсасы" по адресу: улица Дэн Сяопина №375. Здесь сотрудниками санитарно-экологической инспекции был оформлен протокол по статье 70 в размере 3 тысяч сомов.

С начала года по этой последней статье зафиксирован 231 случай. Это штрафы на общую сумму - 1 миллион 853 тысячи сомов.

Мэрия города и санитарно-экологическая инспекция муниципалитета призывает простых горожан, предпринимателей и сотрудников организаций следить за порядком возле своих домов и офисов, не выбрасывать и не сжигать мусор в неустановленных местах! Согласно правилам благоустройства столицы, все обязаны содержать в чистоте прилегающую территорию в пределах десяти метров.


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URL: https://www.vb.kg/404287
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек
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