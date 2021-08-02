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За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников

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- Анастасия Карелина
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников. Такие данные на 2 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 4 случая;

в г. Ош - 1;

в Иссык-Кульской области - 1;

в Нарынской области - 1;

в Ошской области - 1;

в Чуйской области - 2;

в Таласской области -1.

За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписано – 19 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6502 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5894 человека.


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URL: https://www.vb.kg/404294
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, COVID-19
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