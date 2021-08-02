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Кыргызстан расширит международное экономическое сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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В столице Татарстана городе Казани завершился ХII Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021". Его посетили более 4500 представителей 64 стран, включая Кыргызстан.

Данный форум призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и стран Организации исламского сотрудничества. В ходе саммита, как сообщают российские СМИ, был заключен ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая сельское хозяйство, машиностроение, СМИ и пищевую промышленность. Участники обсудили темы партнерского финансирования, халяльной индустрии, молодежной дипломатии, медицины, спорта, креативных индустрий, развития экспорта, бизнеса и инвестиций.

Основной темой "KazanSummit-2021" стало "осознанное потребление". В рамках мероприятия прошли форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов, выставка халяльной индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, пленарная дискуссия "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.

Переговоры с официальными лицами, в том числе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и представителями бизнеса ряда стран провела делегация Кыргызстана. На финальной стадии форума министр по продвижению и защите инвестиций КР Алмамабет Шыкмаматов принял участие во встрече руководителей и представителей инвестиционного сообщества различных государств, федеральных ведомств Российской Федерации. Речь шла сотрудничества в сфере инвестиций, об укреплении кооперационных связей и реализации совместных инвестпроектов, а также проектов в сфере государственно-частного партнерства. В рамках дискуссии Шыкмаматов рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана и о перспективах ведения бизнеса на территории КР.

По итогам встречи достигнута договорённость о посещении Кыргызстана руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Таллией Минуллиной, с целью обсуждения совместных инициатив и обмена опытом между специалистами, предпринимателями обеих республик.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за минувшее время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и стран-членов ОИС (в их число входит и Кыргызстан). "KazanSummit 2021" был организован при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана, в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.


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