ГКНБ задержал иностранного боевика-вербовщика

Задержан боевик МТО, осуществляющий вербовочную деятельность в КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечается, ГКНБ в рамках проводимых контртеррористических мероприятий установлен и нейтрализован гражданин иностранного государства "Х.И." – активный функционер международной террористической организации, который скрывался на территории КР за совершение особо тяжких преступлений.

Установлено, что разыскиваемый "Х.И." при координации зарубежных центров международного терроризма активно занимался вербовкой рекрутов среди религиозной части населения с целью дальнейшей их переправки в зоны вооруженного конфликта.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности МТО.