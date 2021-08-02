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ГКНБ: осужден связанный с "Хизбут-Тахрир" бывший депутат местного кенеша

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- Александра Василькова
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Бывший депутат одного из айыльных кенешей Базар-Коргонского района приговорён к тюремному заключению. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как сообщалось ранее, ГКНБ КР в ноябре 2020 года задержан гражданин М.А.Т. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 310 ч.1 и ст. 313 ч.1 УК КР, который являлся одним из организаторов несанкционированного митинга 30 октября 2020 года в г. Жалал-Абад, где публично высказывал антиконституционные призывы по построению на территории стран Средней Азии т.н. "Исламского Халифата".

Отмечается, что М.А.Т. до ареста являлся действующим депутатом одного из айыльных кенешей Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области.

Активный член религиозно-экстремисткой организации "Хизбут-Тахрир" М.А.Т., по прозвищу "Солдат", 16 июля 2021 года приговором Жалал-Абадского городского суда осужден к 5 годам тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 3-х лет.


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URL: https://www.vb.kg/404298
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, Кыргызстан
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