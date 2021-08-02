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В России может появиться цифровой рубль

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- Евгений Денисенко
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Центробанк России анонсировал создание в стране цифровой валюты. Она станет третьей формой денег в РФ наряду с бумажными и безналичными средствами.

Как сообщается, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Передача этой валюты от одного пользователя к другому будет производиться в виде перемещения кода с одного электронного кошелька на другой. Ранее Центробанк объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Разработка прототипа может завершиться в декабре 2021 года. В январе 2022 года планируется начать тестирование новой валюты.

По задумке Центробанка цифровой рубль должен совместить в себе все достоинства наличной валюты и электронных средств платежа, стать достойной альтернативой криптовалютам. Предусматривается, что новый виртуальный рубль сделает платежи еще легче, еще дешевле, еще безопаснее.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT назвал новую цифровую валюту "высшей формой денег в России" По его мнению, уже к 2023 году цифровой рубль "плотно войдет в расчеты". В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, отметил депутат Госдумы. По словам Аксакова, фактически это тот же знакомый всем рубль, но в цифровой форме.

У граждан, компаний и даже государственных органов появится возможность менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на свои электронные кошельки. Наличные и безналичные никуда не денутся, Банк России продолжит их развивать.

Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через приложения банков, через них же – проводить клиентам операции. Сами кошельки разместятся прямо в платежной системе Банка России. У каждого человека будет один кошелек, но доступ к немуистанет возможен сразу из нескольких банков. Если с банком что-то случится, распорядиться кошельком можно через любой другой банк.

Вместе с тем, проведенный опрос показал, что сейчас лишь 11% респондентов готовы к такой форме оплаты труда. При этом половина из них хотели бы получать в цифровых рублях всю сумму, а вторая половина ― не больше 50%. Категорически не согласны получать зарплату в новой форме 41% опрошенных. Оставшиеся 48% затруднились ответить.


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URL: https://www.vb.kg/404300
Теги:
Россия, деньги
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