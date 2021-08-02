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К новому учебному году 70-80 процентов школьных учителей вакцинировались

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане всех родителей школьников волнует вопрос: в каком формате будет обучение в школах в новом учебном году? Онлайн или реальном режиме?

Министерство образования до сих пор не давало четкого ответа на этот вопрос. Но сегодня, 2 августа, на брифинге в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 Минобраз рассказал о вакцинации среди педагогов.

-По вопросам вакцинации и обучения в реальном режиме идет подготовка к новому учебному году. На сегодня со стороны дошкольного образования получили вакцину против COVID-19 80% воспитателей, среди педагогов школьного образования 70-80%, начального и средне-специального профессионального образования прошли 60% и среди высших учебных заведений - 54,5%. Отмечу, что в некоторых учебных заведениях вакцинация проведена на 100%, - сообщила главный специалист Министерства образования и науки КР Гулшан Абдылдаева.

По ее словам, Минобразования и Минздравсоцразвития ведут совместную работу по подготовке к новому учебному году с учетом вирусных инфекционных заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/404303
Теги:
вуз, детский сад, школа, Кыргызстан, COVID-19, карантин, Министерство образования
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