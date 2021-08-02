449 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

449 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 2 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 16;
Национальном центре фтизиатрии – 3;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 40;
Клиническом родильном доме № 2 – 23;
Городской клинической больнице № 1 – 75;
Национальном центре кардиологии и терапии – 18;
Чуйской областной объединенной больнице – 32;
Национальном госпитале (ИОВ) – 49;
Национальном центре онкологии и гематологии – 37;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 19;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 38;
Республиканском центре наркологии – 32;
Военном госпитале – 18;
Национальном центре охраны материнства и детства – 28;
Центре фтизиатрии КГМА – 21.