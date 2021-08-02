449 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

449 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 2 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 16;

Национальном центре фтизиатрии – 3;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 40;

Клиническом родильном доме № 2 – 23;

Городской клинической больнице № 1 – 75;

Национальном центре кардиологии и терапии – 18;

Чуйской областной объединенной больнице – 32;

Национальном госпитале (ИОВ) – 49;

Национальном центре онкологии и гематологии – 37;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 19;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 38;

Республиканском центре наркологии – 32;

Военном госпитале – 18;

Национальном центре охраны материнства и детства – 28;

Центре фтизиатрии КГМА – 21.