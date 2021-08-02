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Аскар Акаев прилетел в КР. Его доставили в ГКНБ на допрос

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- Александра Василькова
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Бывший президент Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в город Бишкек, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта "Кумтор", межведомственной следственной группой был объявлен в розыск бывший президент страны Аскар Акаев.

"Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году. Таким образом, следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта "Кумтор" в период президентства Аскара Акаева", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлеченияАкаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики.

Так, в результате принятых ГКНБ мер, 2 августа 2021 года, бывший президент Аскар Акаев был доставлен в город Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе.

В настоящее время Аскар Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор".

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых по нему процессуальных решений ГКНБ будет дополнительно информировать общественность.


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URL: https://www.vb.kg/404309
Теги:
Аскар Акаев, ГКНБ, Кумтор, Кыргызстан
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