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Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус

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- ВБ
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Голландские эксперты выявили вирус, ворующий банковские пароли у пользователей Android.

Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который кибермошенники используют для кражи персональной информации.

Операторы вредоносного ПО обладают доступом к любым конфиденциальным данным на смартфоне жертвы, в особенности их интересуют логины и пароли от онлайн-приложений банков. Android-вирус способен делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.

Как отметили специалисты, Vulture распространяется через приложения в Google Play. Пока ThreatFabric обнаружили две программы-носителя, которые взломали до восьми тысяч устройств.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/404314
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