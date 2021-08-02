Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус

Голландские эксперты выявили вирус, ворующий банковские пароли у пользователей Android.

Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который кибермошенники используют для кражи персональной информации.

Операторы вредоносного ПО обладают доступом к любым конфиденциальным данным на смартфоне жертвы, в особенности их интересуют логины и пароли от онлайн-приложений банков. Android-вирус способен делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.

Как отметили специалисты, Vulture распространяется через приложения в Google Play. Пока ThreatFabric обнаружили две программы-носителя, которые взломали до восьми тысяч устройств.

Источник: РИА новости