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Дастан Бекешев считает, что Аскар Акаев вернулся, имея гарантии власти

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- Анастасия Карелина
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Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев считает, что первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вернулся на родину, имея определенные договоренности с нынешней властью. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По словам народоизбранника целых 16 лет Аскар Акаев мечтал о том, чтобы вернуться в КР. Сегодня он, наконец, прилетел в Бишкек .

- Без определенных гарантий он не стал бы возвращаться. Это понятно. Думаю, что вопросы, которые он обговорил с представителями нашей власти, будут исполняться. Вопрос лишь в том, что это за договоренности?! Было сказано, что его доставили в ГКНБ. Скоро, думаю, он будет отпущен. И, видимо, какая-то сумма поступит в бюджет или... будет еще что-то - взамен, - уверен депутат.


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URL: https://www.vb.kg/404315
Теги:
Аскар Акаев, Дастан Бекешев, ГКНБ, политика
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