Россия пополнит ряды учителей-русистов в Кыргызстане

Перспективы сотрудничества в образовательной встрече обсуждены в ходе первого совещания глав образовательных ведомств стран СНГ. Она прошло по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова, участие в ней приняли также министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев, министр образования и науки Таджикистана Сайдали Имомзода, министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

Как сообщили в Минобразования РФ, были обсуждены перспективы развития гуманитарных проектов, направленных на поддержку изучения и преподавания русского языка, а также повышение качества образования на русском языке в этих центральноазиатских республиках. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручение усилить развитие и поддержку изучения русского языка в странах СНГ.

"Наши государства связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и общая история. И мы, как министры просвещения, образования, отвечаем за молодое поколение, за сохранение преемственности культурных традиций и дружбы наших народов. В этом контексте важной является деятельность по созданию единого образовательного пространства, сохранению гуманитарных связей между народами", - подчеркнул Сергей Кравцов.

Он отметил успешную реализацию проектов по созданию совместной образовательной инфраструктуры за рубежом. Так, к сентябрю 2022 года планируется окончание строительства и ввода в эксплуатацию в Таджикистане пяти совместных школ на 1200 обучающихся каждая. Разрабатывается аналогичный проект с Кыргызстаном. Благодаря указанным проектам около 15 тысяч детей получат доступ к образованию современного уровня.

Реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания на русском языке продолжат также Россия и Узбекистан.

Кыргызская сторона также выразила заинтересованность в расширении проекта по направлению российских учителей в местные школы. По словам Сергея Кравцова, Россия готова направить дополнительно ещё 24 педагога-предметника и таким образом увеличить общее количество учителей, преподающих в кыргызских школах, до 54 человек.

В целом, как заявлено, более 150 учителей русского языка, литературы, математики и других общеобразовательных предметов преподают в школах уже шести стран: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Монголии и Вьетнама.

Глава Минпросвещения также РФ рассказал зарубежным коллегам о ведущих направлениях деятельности своего ведомства. При этом он акцентировал внимание на вопросах строительства и модернизации школ, усиления воспитательной работы, обновления содержания учебных программ, создания цифровой образовательной среды и участия России в международных исследованиях качества образования. Кроме того, занимаясь продвижением русского языка и российского образования за рубежом, Минпросвещения России работает в направлении создания и развития совместной образовательной инфраструктуры.

По мнению собеседников Кравцова, озвученные темы актуальны для всех стран СНГ. Поэтому, как заявлено, предложенный Россией формат четырёхсторонних совещаний будет способствовать выработке наиболее эффективных решений на основе лучших международных практик. Планируется проводить такие встречи на регулярной основе.