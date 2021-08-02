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Экс-президент Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ

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- ВБ
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Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев вышел с допроса, который проходил в здании ГКНБ. Он выступил перед журналистами с заявлением.

- Я благодарен и признателен руководству республики, Садыру Жапарову за возможность прибыть на родину. Я приехал сотрудничать и помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по "Кумтору". Здесь, в ГКНБ, меня приняли с радушием. Очень внимательное отношение. Естественно, есть вопросы. Сегодня был первый допрос. Ответил на вопросы. Я приехал, чтобы чистосердечно и искренне рассказать, как мы строили "Кумтор" и для чего. Какие ошибки допустили. Обо всем. Следствие будет продолжаться. Встречи будут продолжены. Больше я сегодня сказать ничего не могу, - прокомментировал бывший глава государства свой приезд в страну.


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URL: https://www.vb.kg/404325
Теги:
Аскар Акаев, ГКНБ, Кыргызстан
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