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Мэр Москвы видит одну из причин инфляции в нехватке мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Сергей Собянин считает, что отъезд трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции. Об этом градоначальник заявил в интервью РБК.

По словам мэра Москвы, возникшая в пандемию нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг, а затем к росту цен в торговле и других сферах. Он рассказал, что из-за закрытия строек почти на два месяца в прошлом году застройщики были вынуждены уволить много рабочих, в том числе мигрантов. И они уезжали из России.

"Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", - отметил Сергей Собянин.

Однако, по его словам, сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти. И, несмотря на нехватку рабочей силы, власти столицы не откладывают крупные строительные проекты. "В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023–2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году. Уже 11 станций введено, еще 9 до конца года введем. Остальные 11 останутся на следующий год и начало 2023 года", - сообщил мэр.

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в конце года составит 5,7–6,2% (в апреле регулятор прогнозировал показатели 4,7–5,2%), а к уровню 4–4,5% рост цен вернется только в следующем году.

Как недавно заявлял глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тысяч мигрантов. Он также выразил мнение, что проблема нехватки рабочих началась ещё "после распада СССР", а не из-за пандемии COVID-19.

"Мы действительно серьезно потеряли кадровый потенциал. Несмотря на то, что мы активно готовим специалистов, нам не хватает на сегодняшний день 1,2 миллиона рабочих рук", - констатировал Степашин.


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URL: https://www.vb.kg/404326
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