COVID-19: В Кыргызстане выздоровевших больше, чем заболевших

В Кыргызстане на 3 августа зарегистрировали 797 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 445,

в г. Ош – 3,

в Чуйской области – 123,

в Ошской области – 13,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 16,

в Иссык-Кульской области – 51,

в Джалал-Абадской области – 70,

в Баткенской области – 56.

За весь период зарегистрировали – 165 540 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1 794 человек.

За весь период выздоровели – 149 171 человека.

Скончались 10 человек. Всего за весь период скончались – 2 354 человека.