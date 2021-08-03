COVID-19: В Кыргызстане выздоровевших больше, чем заболевших

В Кыргызстане на 3 августа зарегистрировали 797 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 445,
в г. Ош – 3,
в Чуйской области – 123,
в Ошской области – 13,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 16,
в Иссык-Кульской области – 51,
в Джалал-Абадской области – 70,
в Баткенской области – 56.
За весь период зарегистрировали – 165 540 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1 794 человек.
За весь период выздоровели – 149 171 человека.
Скончались 10 человек. Всего за весь период скончались – 2 354 человека.