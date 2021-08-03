"Акаев не вернется в политику, но может помочь КР на суде с Центеррой"

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев 2 августа 2021 года прилетел в Бишкек. В Кыргызстане он не был с 24 марта 2005 года, когда его свергли во время тюльпановой революции и он был вынужден уехать в другую страну. Из аэропорта Акаева доставили в ГКНБ КР, где допросили по делу "Кумтора".

Насколько приезд бывшего президента оправдан и выгоден для нашей страны? Своим видением ситуации по этому поводу поделился директор центра социально-политических исследований "Эльчи" Денис Бердаков. к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Столь внезапный приезд Аскара Акаева в страну – это, конечно, интересное политическое событие. Потому что, с одной стороны, мы имеем крайне противоречивого человека, который заложил основы политической коррупции в Кыргызстане, заложил основы клановости и семейности и, откровенно говоря, все 90-е годы прямо или косвенно служил тому, что мы потеряли весь промышленный потенциал, стали бедной страной с большими долгами.

С другой стороны, именно этот человек – известный учёный, не кровожадный, имеющий неплохие мысли насчет демократии и прочего развития, которого он в массе конечно не смог достичь. Однако "островок демократии" образовался в Центральной Азии благодаря ему. Ушел он, не пролив крови, что тоже важно и 16 лет он прожил де-факто в изгнании. А сейчас, в 76 лет, человек в годах и хочет вернуться на родину и на мой взгляд довольно правильно, что его позвали поделиться своим видением того, как в 90-ые годы происходили процессы, связанные с Центеррой и по целому ряду других вопросов, – говорит политолог.

Как считает он, это мудрое решение действующей власти Кыргызстана.

- Какая-никакая, но преемственность нам нужна. Нужны банально не посаженные, не расстрелянные, не изгнанные президенты. Это так или иначе влияет на карму всей страны. Нас инвесторы просто будут бояться. Нам по-хорошему надо собрать каких-то наших бывших президентов, чтобы они не боялись приезжать в страну если они не совершили особо тяжких преступлений. И с Акаевым ситуация правильная. Да, он во многом виноват. Я надеюсь, он извинится за это перед народом. Но то, что он приехал, и приехал свободно, его, я так понял никто не арестовывает, может помочь сейчас Кыргызстану. Может помочь как своими советами и связями в Москве, так и в экономике, в которой он в последние годы развивал направления по социальному стратегированию и социальному проектированию, - считает Бердаков.

По его словам, Аскар Акаев может дать показания по арбитражу, который сейчас идет между Кыргызстаном и канадской компанией в Нью-Йорке и это для Кыргызстана сейчас ключевой вопрос, в том числе и для бюджета.

- Так что, как бы не противно всё это не звучало – то, что действующая власть пошла на его возвращение, это, все-таки, положительный шаг. Дальше уже будет зависеть от самого Акаева, насколько он поможет стране советами, показаниями. Может быть деньгами, может быть привлеченными связями. Может быть это сделает его ближе к людям. Конечно в политику он уже не вернется, навряд ли его семья пойдет в политику, а Кыргызстану нужны мир, процветание и как никогда сплочённость, - заключил эксперт.