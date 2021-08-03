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В РУз будут отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Он вступил в силу с 3 августа, сообщают СМИ РУз.

Закон предусматривает:

  1. в статью 113 Трудового кодекса внесено изменение, что в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе.
  2. в статью 28 Закона "Об охране здоровья граждан" внесена конкретная норма, согласно которой по решению Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан может быть введено проведение [обязательной] профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний;

Напомним, что в Узбекистане с 17 июля была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Это сотрудники медицинских и образовательных учреждений, транспортных компаний, торговых точек, госслужащие и ряд других.


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URL: https://www.vb.kg/404336
Теги:
вакцина, Узбекистан
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