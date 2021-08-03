Кыргызстанцы поборются за первенство на первых Играх стран СНГ

Подготовка к первым Играм стран СНГ, запланированным в Казани, находится на финальной стадии. Об этом заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который провел заседание республиканского организационного комитета по проведению этих международных соревнований.

Как сообщается на официальном портале органов местного самоуправления Казани, в заседании, состоявшемся в Доме Правительства РТ, приняли участие руководители республиканских министерств и, в режиме видеосвязи, – первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Это не только спортивный праздник, но и символ дружбы наших народов, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями", – подчеркнул Минниханов. Он убежден, что проведение этого мероприятия позволит повысить спортивный и культурный потенциал стран-участниц, получить эффективную площадку для сохранения и развития многостороннего диалога между ними.

Первые Игры стран СНГ пройдут в столице Татарстана с 4 по 11 сентября. Их программа включает соревнования по 16 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, дзюдо, каратэ, куреш, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, тайскому боксу, танцевальному спорту, футболу ("футзал") и художественной гимнастике. Ожидается, что будут разыграны 184 комплекта медалей.

По словам председателя Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберта Салихова, количество заявленных членов делегаций по состоянию на 2 августа - более 2 тысяч человек. Также в играх будут задействованы 1,2 тысяч волонтеров, около 460 судей и рефери. Свое участие подтвердили уже десять стран.

Стоит отметить, что появлению нового международного турнира во многом поспособствовал Кыргызстан, точнее, инициированные им Всемирные игры кочевников. Именно последние, как отмечают в Исполнительном комитете СНГ, сыграли важнейшую роль в принятии коллективного решения об Играх стран СНГ, которое было принято на саммите СНГ.

Такая идея нашла свое отражение в Заявлении глав государств СНГ по результатам III Всемирных игр кочевников, которые, как отмечается, "состоялись на берегу озера Иссык-Куль 2-8 сентября 2018 года под патронатом ЮНЕСКО с участием представителей большого количества зарубежных стран". В этом документе поддерживается "стремление стран Содружества к дальнейшему развитию национальных видов спорта и игр". Игры стран СНГ предложено проводить на основе Фестиваля национальных видов спорта, с включением в его программу дополнительно наиболее популярных в странах СНГ олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Сборную Кыргызстана ожидают и на предстоящих Играх стран СНГ. Их проведение планировалось еще на август 2020-го, но из-за пандемии пришлось перенести на следующий год. Во время соревнований будет задействовано 11 спортивных сооружений, основным объектом для проживания гостей станет Деревня Универсиады (жилой микрорайон, сооруженный в Казани ко Всемирной летней Универсиаде 2013 года для проживания спортсменов и других членов делегаций).