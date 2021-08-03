Экспортный потенциал Кыргызстана оценили на выставке в Корее

В Сеуле прошла международная выставка Import Goods Fair 2021, на которой посольство Кыргызской Республики в Республике Корея презентовала экспортный потенциал Кыргызстана.

При содействии Министерства экономики и финансов КР туда была доставлена отечественная продукция - мед, шоколад, нуга, натуральные комплексные витамины, бальзамы и эликсиры на основе трав, войлочные товары, а также текстильные изделия, поставляемые из Кыргызстана южнокорейской компанией HESED.

Вкус меда, который посетителям выставки предлагали продегустировать с кыргызскими боорсоками и чак-чак, восхитил всех.

И, конечно, жителей Кореи очаровала природа Кыргызстана. Работники посольства организовали показ видеороликов о нашей стране, распространили буклеты о туристических возможностях КР. Один из посетителей выставки даже заметил: "Очень жаль, что через фото и ролики невозможно почувствовать чистейшего воздуха гор и Иссык-Куля".

Ежегодная выставка "Import Goods Fair" является одной из крупных международных выставок по продвижению товаров и продукции зарубежных стран в Южной Корее. И, надо полагать, что после такой презентации товарообмен между нашими странами значительно возрастет.