Реконструкция дорог в Бишкеке: резкий старт, изрядно затянувшийся финиш

Жители улицы Карасаева пожаловались на то, что дорожные работы, проводимые китайским подрядчиком, идут весьма низкими темпами. При этом горожане постоянно испытывают неудобства в связи с ограниченным движением. А вот на Матросова, хотя закрыли ее намного позже, уже укатывают второй слой асфальта. На соседствующей с ней Жукеева-Пудовкина реконструкция проходит со средней скоростью.

Из всех перечисленных магистралей улица Карасаева, а точнее ее отрезок от Юнусалиева до Байтик Баатыра, была закрыта раньше всех. Это случилось еще 1 апреля. С самого начала работы на ней велись средними темпами, но потом заметно снизились – строители закатали первый слой асфальта и не спеша начали делать основу для тротуаров на участке Юнусалиева – Жукеева-Пудовкина.

На сегодняшний день, спустя четыре (!) месяца после начала реконструкции этого сравнительно небольшого участка дороги, расклад такой. От Юнусалиева до переулка Ала-Тоо (немного восточнее Жукеева-Пудовкина) уложено два слоя асфальта. На остальной части, до самой Байтик Баатыра – только один.

С тротуарами и ирригацией дела обстоят еще хуже. Основание для будущей пешеходной дорожки полностью готово лишь на отрезке Юнусалиева-Пудовкина. И то, только с северной стороны. На южной стороне оно есть небольшими кусками. А западнее Жукеева-Пудовкина за тротуар даже и не брались. Там сейчас только роют траншеи и укладывают в них лотки ирригации.

Это, повторимся, результат работы за 4 месяца. Также важно уточнить, что строителям еще предстоит отремонтировать кусок от Юнусалиева до Кара-Дарыя. Но никаких работ там пока не проводилось.

Для сравнения, улицу Матросова на участке от Ахунбаева до Медерова начали реконструировать 26 мая. И за два месяца успели уложить один слой асфальта, а сегодня начали укатывать второй. Местами подготовлено основание для тротуаров и уложены лотки ирригации.

Вероятно, дорожники спешат завершить проезжую часть, чтобы открыть движение, а затем уже спокойно заниматься прилегающей инфраструктурой. По-хорошему, именно так всегда ремонт и проводился. Почему подрядчики на многих магистралях, включая Карасаева, поступают по-другому – непонятно.

Для спешки с Матросова есть серьезное основание – перекрытая соседняя Жукеева-Пудовкина, где также проводится реконструкция. Только участок здесь значительно длиннее и проходит от Ахунбаева до Кулатова. Она также была закрыта для проезда транспорта 26 мая.

Кусочек от Горького до Кулатова был заасфальтирован на два раза в рекордные сроки, чтобы открыть движение. Довольно быстро там закатали и тротуары. А вот на верхних отрезках дела идут не так быстро.

Например, участок от Медерова до Горького уже долгое время стоит покрытый одним слоем асфальта. Вроде и люки все забетонированы, а укладывать второй слой никто не спешит. Также как не спешат делать ирригацию и тротуары. Лотки начали появляться ниже пересечения с Карасаева. А выше под них только роют траншею.

От Ахунбаева до Медерова снято старое полотно и забетонированы новые бордюры. Сейчас там укатывают грунтовую подушку. Тротуарами и ирригацией тоже пока особо не занимаются. Лишь на отрезке Ахунбаева-Джантошева, со стороны Физкультурного института, частично заменили арычные лотки.

В общем, китайский подрядчик взял довольно резвый старт. Но вот продолжение ремонта получилось слишком уже затянутым. А до финиша и вовсе далеко. При этом рабочие и техника прыгают с одного объекта на другой, вместо того, чтобы сначала полностью завершить какой-то один, а потом уже переходить к следующему. Поэтому со стороны горожан поступает все больше жалоб. Ведь люди видят всю это нерасторопность, заложниками которой они являются.

Напомним, все три магистрали ремонтируются в рамках второй фазы масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.