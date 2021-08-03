Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 99.77 - 101.10

Реконструкция дорог в Бишкеке: резкий старт, изрядно затянувшийся финиш

294  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители улицы Карасаева пожаловались на то, что дорожные работы, проводимые китайским подрядчиком, идут весьма низкими темпами. При этом горожане постоянно испытывают неудобства в связи с ограниченным движением. А вот на Матросова, хотя закрыли ее намного позже, уже укатывают второй слой асфальта. На соседствующей с ней Жукеева-Пудовкина реконструкция проходит со средней скоростью.

Из всех перечисленных магистралей улица Карасаева, а точнее ее отрезок от Юнусалиева до Байтик Баатыра, была закрыта раньше всех. Это случилось еще 1 апреля. С самого начала работы на ней велись средними темпами, но потом заметно снизились – строители закатали первый слой асфальта и не спеша начали делать основу для тротуаров на участке Юнусалиева – Жукеева-Пудовкина.

На сегодняшний день, спустя четыре (!) месяца после начала реконструкции этого сравнительно небольшого участка дороги, расклад такой. От Юнусалиева до переулка Ала-Тоо (немного восточнее Жукеева-Пудовкина) уложено два слоя асфальта. На остальной части, до самой Байтик Баатыра – только один.

С тротуарами и ирригацией дела обстоят еще хуже. Основание для будущей пешеходной дорожки полностью готово лишь на отрезке Юнусалиева-Пудовкина. И то, только с северной стороны. На южной стороне оно есть небольшими кусками. А западнее Жукеева-Пудовкина за тротуар даже и не брались. Там сейчас только роют траншеи и укладывают в них лотки ирригации.

Это, повторимся, результат работы за 4 месяца. Также важно уточнить, что строителям еще предстоит отремонтировать кусок от Юнусалиева до Кара-Дарыя. Но никаких работ там пока не проводилось.

Для сравнения, улицу Матросова на участке от Ахунбаева до Медерова начали реконструировать 26 мая. И за два месяца успели уложить один слой асфальта, а сегодня начали укатывать второй. Местами подготовлено основание для тротуаров и уложены лотки ирригации.

Вероятно, дорожники спешат завершить проезжую часть, чтобы открыть движение, а затем уже спокойно заниматься прилегающей инфраструктурой. По-хорошему, именно так всегда ремонт и проводился. Почему подрядчики на многих магистралях, включая Карасаева, поступают по-другому – непонятно.

Для спешки с Матросова есть серьезное основание – перекрытая соседняя Жукеева-Пудовкина, где также проводится реконструкция. Только участок здесь значительно длиннее и проходит от Ахунбаева до Кулатова. Она также была закрыта для проезда транспорта 26 мая.

Кусочек от Горького до Кулатова был заасфальтирован на два раза в рекордные сроки, чтобы открыть движение. Довольно быстро там закатали и тротуары. А вот на верхних отрезках дела идут не так быстро.

Например, участок от Медерова до Горького уже долгое время стоит покрытый одним слоем асфальта. Вроде и люки все забетонированы, а укладывать второй слой никто не спешит. Также как не спешат делать ирригацию и тротуары. Лотки начали появляться ниже пересечения с Карасаева. А выше под них только роют траншею.

От Ахунбаева до Медерова снято старое полотно и забетонированы новые бордюры. Сейчас там укатывают грунтовую подушку. Тротуарами и ирригацией тоже пока особо не занимаются. Лишь на отрезке Ахунбаева-Джантошева, со стороны Физкультурного института, частично заменили арычные лотки.

В общем, китайский подрядчик взял довольно резвый старт. Но вот продолжение ремонта получилось слишком уже затянутым. А до финиша и вовсе далеко. При этом рабочие и техника прыгают с одного объекта на другой, вместо того, чтобы сначала полностью завершить какой-то один, а потом уже переходить к следующему. Поэтому со стороны горожан поступает все больше жалоб. Ведь люди видят всю это нерасторопность, заложниками которой они являются.

Напомним, все три магистрали ремонтируются в рамках второй фазы масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404339
Теги:
дороги, ирригация, Китай, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог, тротуар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  