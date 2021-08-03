Российские военные в Кыргызстане сдали кровь для местных жителей

Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, сдали кровь и ее компоненты для граждан, находящихся на излечении в местных больницах и проживающих в пригороде Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данная база.

Сдача крови, как отмечается, прошла в добровольном порядке в ответ на обращение местной администрации к командованию российского соединения об оказании помощи.

Напомним, что российские военные в Кыргызстане не впервые принимают участие в донорских акциях. Около 20 литров крови было сдано ими в июне, в преддверии международного дня донора, для нужд тяжелобольных пациентов медицинских учреждений Бишкека.

Военнослужащие "Канта" также регулярно оказывают благотворительную помощь местным жителям, организуют различные мероприятия культурно-гуманитарного характера. Так, для воспитанников дошкольных образовательных учреждений - детского сада "Умут" и детского дома "Алтын Уя" была устроена в целях патриотического воспитания экскурсия, в ходе которой им продемонстрировали современные образцы стрелкового оружия. Кроме того, юным гостям показали основные этапы подготовки авиационных спасателей, рассказали, как стать военным летчиком, и дали посидеть за штурвалом вертолета Ми-8МТВ5 и штурмовика Су-25.

Объединенная российская военная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.