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Зампреду ГСИН платили за досрочное освобождение. Его задержал ГКНБ

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- Александра Василькова
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По факту коррупции задержан первый заместитель председателя ГСИН, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что ведомством была установлена устойчивая коррупционная схема под руководством первого заместителя председателя ГСИН Н.Т.М. (судя по инициалам, речь идет о Нуралиеве Таалайбеке Молдалиевиче), выраженной в систематическим получении денежных средств за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывательства незаконных действий среднего руководящего звена ведомства.

В рамках досудебного производства 2 августа 2021 года были проведены неотложные обыскные мероприятия в рабочем кабинете Н.Т.М.. В результате были изъяты денежные средства в сумме 3,5 тысячи долларов , 59тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия.

По месту фактического проживания, были обнаружены и изъяты огнестрельные оружия в виде пистолета марки ТТ и гладкоствольное оружие, а также различные предметы, в виде нард, сундуков, ножей, мечей, столы, стулья, изготовленные осужденными в исправительных учреждениях.

Н.Т.М. водворен в ИВС ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/404342
Теги:
ГКНБ, ГСИН, задержание, коррупция, Кыргызстан
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