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Аркадий Дубнов: Акаев приехал, чтобы снять напряжение между элитами

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- Александра Василькова
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В материале под названием "Отец киргизской демократии" издание "Коммерсант" приводит мнение известного российского политолога, специалиста по Центральной Азии Аркадия Дубнова по вопросу возвращения на родину первого президента Кыргызстана Аскара Акаева.

Дубнов уверен, что Аскар Акаев отправился в Бишкек не по своей инициативе, а приняв приглашение Жапарова и положившись на предоставленные им гарантии безопасности. По его мнению, приезд беглого президента нужен не только в контексте истории с Кумтором, но и ради баланса между северными и южными элитами республики.

"В стране нарастает напряжение, связанное с недовольством северных элит. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, которого некоторые считают лидером правящего тандема,- южанин, а президент Жапаров - из Иссык-Кульской области, которая тоже не воспринимается как северная. Это традиционная для Киргизии игра, когда при власти уроженцев юга страны, "северные" пытаются отвоевать свое. Чтобы снять напряжение, Жапарову и понадобился Акаев - как видный представитель северных элит",- считает Аркадий Дубнов.

По его словам, приезд Аскара Акаева "будет сигналом, что "северные" беспокоятся зря и никакой монополизации власти со стороны "южных" нет".


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URL: https://www.vb.kg/404343
Теги:
Аскар Акаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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