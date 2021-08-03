Кыргызстанцы в Москве приняли участие в Дне десантника

Мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск, прошли 2 августа в Москве. Участие в них приняли и представители Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Они были приглашены на встречу, организованную Всероссийским Союзом общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России". Гостями стали представители дипломатических миссий, общественных и ветеранских организаций.

Со словами приветствия к ним обратились сотрудники администрации Западного административного округа Москвы, председатель РОО "Совет ветеранов Корейской войны 1950-1953 годов", подполковник полиции в отставке Андрей Шин и другие.

Как рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров, в числе приглашенных были и представители "Союза ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы" Кыргызской Республики.

Напомним, что в 1992 году главами России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана были образованы Коллективные миротворческие силы (КМС) на территории Таджикистана, где тогда происходили военные действия. В состав этих сил, действовавших по мандату Совета глав государств СНГ, вошли контингенты перечисленных четырех стран. Их военнослужащие на ротационной основе выполняли задачи по охране таджикско-афганской границы в период с 1992 по 1999 годы, несли службу в нелегких условиях, связанных с постоянным риском.

Кыргызстан был представлен в КМС батальоном, через который в последующий период прошло свыше пяти тысяч граждан республики. Отделение "Союза ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы" Кыргызской Республики сегодня действует и в Москве.