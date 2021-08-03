За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника. Такие данные на 3 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 12 случаев;

в Чуйской области - 5;

в Ошской области - 1;

в Нарынской области - 1;

в Баткенской области - 3.

За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 30 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6524 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5936 человек.