За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника. Такие данные на 3 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 12 случаев;
в Чуйской области - 5;
в Ошской области - 1;
в Нарынской области - 1;
в Баткенской области - 3.
За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 30 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6524 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5936 человек.